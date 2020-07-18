Киев, , 10:10 — REGNUM На Украине за сутки выявили 847 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом свидетельствуют данные системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса на сайте Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО), обновленные 18 июля.

Общее число подтвержденных случаев инфицирования в стране составило 58 111. За сутки скончался 21 человек (всего 1 477), выздоровели — 756 человек (всего 30 525).

Регионами с наибольшим числом выявленных случаев заражения SARS-CoV-2 остаются Львовская область (7 891), город Киев (6 797) и Черновицкая область (5 289).

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Напомним, ранее офицер пресс-службы управления Народной Милиции Луганской Народной Республики Александр Мазейкин сообщил о гибели четырех украинских военных в результате испытания американской вакцины от коронавируса.