Киев, , 10:10 — REGNUM Три возможных варианта возобновления занятий в украинских учебных заведениях с 1 сентября назвал временно исполняющий обязанности главы Министерства образования и науки Украины Сергей Шкарлет, сообщает 17 июля пресс-служба Министерства образования и науки Украины.

По словам чиновника, эпидемиологическая ситуация в каждом регионе отслеживается в возглавляемом им министерстве совместно с министерством здравоохранения Украины и разрабатываются возможные сценарии возобновления обучения с 1 сентября.

Решение об избрании варианта, согласно которому будет происходить обучение, будут принимать региональные комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, в зависимости от особенностей эпидемиологической ситуации в конкретном регионе.

Первый вариант обучения предусматривает посещение учебных заведений в обычном режиме. Это будет возможно в том случае, если в регионе будет отмечен низкий уровень заболеваемости. Во втором случае (в регионах с высоким уровнем заболеваемости) образовательный процесс будет осуществляться дистанционно. И в третьем случаев (в регионах со средним уровнем заболеваемости) обучение будет осуществляться как дистанционно, так и в образовательных заведениях с соблюдением правил дистанцирования и гигиены. Третий вариант в Минобрнауки Украины назвали наиболее вероятным.

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Напомним, за предыдущие сутки на Украине выявили 809 новых соучаев заражения коронавирусом. Всего в стране по состоянию на 17 июля выявили 57 264 случая инфицирования SARS-CoV-2.