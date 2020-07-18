Ханты-Мансийск, 18 июля 2020, 09:32 — REGNUM В Югре за минувшие сутки выявлено 247 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает региональное управление Роспотребнадзора.
Основные очаги заражения: Сургут — 45 положительных тестов; Ханты-Мансийск — 31; Нижневартовск — 29; Лангепас — 23; Нягань — 21.
Всего с начала пандемии в Югре на 18 июля зарегистрирован 13 741 случай заражения новой коронавирусной инфекцией. Из них излечились 8 654 человек, 100 пациентов с COVID-19 скончались.
Коэффициент распространения инфекции в Югре на 18 июля составляет 0,93.