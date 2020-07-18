Москва, , 10:10 — REGNUM В России, по распоряжению председателя правительств страны Михаила Мишустина, появится новый профессиональный праздник — День работника транспорта — который закрепят в календаре и будут отмечать в ноябре. Об этом 18 июля сообщает пресс-служба российского правительства.

«Новый профессиональный праздник — День работника транспорта — будет отмечаться в России осенью», — говорится в сообщении и уточняется, что он будет закреплен в календаре по распоряжению главы российского правительства.

Также указывается, что праздник предлагается отмечать 29 ноября — в день, когда «в 1809 году император Александр I учредил первый в Российской империи единый государственный орган в сфере транспорта — управление водяными и сухопутными сообщениями и Корпус инженеров путей сообщения».

Кроме этого, отмечается, что Министерству транспорта России дано поручение в течение трех месяцев закрепить данное решение соответствующим нормативным актом.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, 17 июля стало известно, что в России намерены установить новые требования для сохранения исторического облика городов. Соответствующий законопроект разработало Министерство строительства РФ.