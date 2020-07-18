Улан-Удэ, , 10:09 — REGNUM Число подтверждённых случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2 в Бурятии за минувшие сутки увеличилось на 43 и достигло 3651. Об этом 18 июля сообщает пресс-служба регионального оперативного штаба по коронавирусу.

Наибольшее число заражений за всё время эпидемии было выявлено в Улан-Удэ — 2057.

По данным штаба, выздоровели от COVID-19 в республике с начала эпидемии 2820 человек, в том числе 47 — за последние сутки.

Общее число скончавшихся пациентов с COVID-19 «с тяжёлой сопутствующей патологией» — 35 человек, в том числе один — 79-летний мужчина — умер 17 июля.

В настоящее время в стационарах республики проходит лечение 361 пациент с коронавирусной инфекцией. На амбулаторном лечении находятся 435 пациентов «с легким течением заболевания».

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