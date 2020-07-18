Пекин, , 09:16 — REGNUM На крупнейшую в мире китайскую ГЭС «Санься» («Три ущелья»), расположенную на реке Янцзы, не окажет влияние наводнение в центральной части страны, несмотря на то, что уровень воды в водохранилище указанной ГЭС 17 июля превысил норму. Об этом 18 июля заявил член Китайской академии инженерных наук, глава исследовательского института защиты и экологического развития реки Янцзы Чжан Цзяньюнь в интервью Центральному телевидению КНР.

«Наводнение как раз проходит через ГЭС «Санься», пик наводнения ожидался в пятницу вечером, и по сути, как я полагаю, оно не окажет никакого влияния на ГЭС «Санься»», — заявил ученый.

Также он разъяснил, что суммарная вместимость водохранилища ГЭС «Санься» составляет 45 млрд куб. метров при регулирующей емкости водохранилища (емкость форсировки) 22,1 миллиарда куб. метров.

При этом, как отметил Цзяньюнь, на 14:00 по местному времени (09:00 мск) 17 июля уровень воды поднялся до 157,54 метра, однако при этом незаполненными оставались еще 15 млрд куб. метров емкости форсировки хранилища, а потому, как считает эксперт, превышение максимального уровня воды в водохранилище станции не окажет какого-либо особого воздействия на ситуацию с наводнениями.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, 17 июля стало известно, что в бассейне озера Тайху в дельте реки Янцзы близ Шанхая на востоке Китая объявлен высший первый уровень реагирования по наводнениям по четырехуровневой шкале.