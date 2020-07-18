Москва, , 08:56 — REGNUM В столице Тувы Кызыле Министерство обороны построит многофункциональный медицинский центр на 200 койко-мест. Об этом 18 июля сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

«По поручению президента России министром обороны Российской Федерации генералом армии Сергеем Шойгу отданы указания о строительстве в г. Кызыл (Республика Тува) многофункционального медицинского центра для оказания специализированной медицинской помощи гражданскому населению», — говорится в сообщении военного ведомства.

Отмечается, что новый медцентр будет иметь стационар на 200 койко-мест, а также всё необходимое современное оборудование для лечения больных, в том числе и пациентов с новой коронавирусной инфекцией.

По информации ведомства, военные строители уже начали расчистку территории и подготовку площадки под строительство. На этой стадии в работах задействовано около 100 военнослужащих и более 40 единиц различной техники.

Для контроля хода строительства «на строительной площадке развёрнуты видеокамеры высокого разрешения, обеспечивающие качественное изображение выполняемых работ в любое время суток при любых погодных условиях».

Как сообщало ИА REGNUM, строительство многофункционального медицинского центра в Великих Луках Псковской области прошло стадию котлована. В настоящее время на объекте выполнено развёртывание строительного городка, в котором будут проживать строители, и началась подготовка основания фундаментной плиты.

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