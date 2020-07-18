Екатеринбург, , 08:36 — REGNUM В Екатеринбурге на площади у Театра драмы прошла незаконная вечеринка. Её провели поздним вечером 17 июля, пишут СМИ.

По данным Е1.ru, на площади собрались сотни молодых людей. Под музыку они танцевали. Также были накрыты столики, а некоторые купались в фонтане,

На шум приехали сотрудники полиции. Вечеринка была остановлена. Отметим, Театр драмы находится прямо под окнами Дома правительства Свердловской области.

Как сообщало ИА REGNUM, в Свердловской области действует масочный режим. Также гражданам необходимо соблюдать санитарную дистанцию.