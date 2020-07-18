Екатеринбург, , 08:15 — REGNUM Глава Минздрава России Михаил Мурашко 17 июля посетил свердловский областной онкодиспансер. Именно там работает референсный центр лучевой диагностики и центр лучевой терапии, отмечает губернатор области Евгений Куйвашев.

Как пишет Накануне.Ru, центр может ежегодно принимать более 1,8 тыс. граждан. Здесь врачи-рентгенологи проводят разные исследования, а также курсы дистанционного обучения и телемедицинские консультации. Куйвашев уверен в том, что это повысит качество и доступность диагностики, а также на ранних стадиях позволит выявлять злокачественные новообразования и тем самым спасать жизни людей.

Обсудили и ситуацию с коронавирусом. Пока она напряжённая. Особенно важно соблюдать необходимые санитарные правила, не собираться большими группами, а также носить в общественных местах маски.

Как сообщало ИА REGNUM, Мурашко посетил Свердловскую область 17 июля. Он сделал ряд заявлений.