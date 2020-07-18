Киев, , 08:23 — REGNUM В Северодонецке (оккупированная Украиной часть ЛНР) представители службы безопасности Украины (СБУ) задержали одного из «ключевых» организаторов референдума по образованию Луганской Народной Республики, которому на Украине грозит до десяти лет лишения свободы. Об этом 17 июля сообщается в пресс-службе СБУ.

Согласно источнику, задержанный ранее был украинским чиновником, много лет работал на руководящих должностях в органах внутренних дел и возглавлял управление транспорта Луганского городского совета. Весной 2014 года он выступил против государственного переворота, произошедшего в Киеве в феврале 2014 года и принимал участие в митингах, которые проходили в Луганске.

Подозреваемый, имени которого СБУ не называет, получил должность председателя координационного народного совета ЛНР. В 2014 году брал участие в организации референдума по образованию ЛНР.

По информации СБУ вскоре задержанный перестал занимать руководящую должность в ЛНР и на протяжении нескольких лет пытался заниматься бизнесом в Республике. А позже решил получить заграничный паспорт на оккупированной Украиной части ЛНР, где и был задержан в результате «тщательно спланированной операции».

«Фигуранту сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, совершенное представителем власти, или повторно, или по предварительному сговору группой лиц, или объединенное с разжиганием национальной или религиозной вражды) Уголовного кодекса Украины», — сообщает СБУ.

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Напомним, на Украине в феврале 2014 года произошел антиконституционный переворот, в результате которого в марте 2014 года Крым принял решение выйти из состава Украины и воссоединиться с Россией. В Донбассе также выступили против государственного переворота на Украине и в мае 2014 года в результате референдума появились Донецкая и Луганская Народные Республики, независимые от Киева. Официальный Киев по сей день ведет войну против Донбасса, объявленную еще в апреле 2014 года (так называемая антитеррористическая операция АТО). Украина не признает результаты референдумов, проведенных, как в Крыму, так и в Республиках Донбасса и считает эти территории своими, но в данный момент якобы временно оккупированными.