Иерусалим, , 08:11 — REGNUM Заведующий отделением коронавируса в тель-авивской больнице «Ихилов» доктор Гай Хошен считает, что прививки от сезонного гриппа осенью 2020 года стоит сделать обязательными, чтобы снизить нагрузку на систему здравоохранения, так как сезонная вспышка ОРВИ и гриппа может наложиться на пандемию коронавируса.

По словам Хошена, Государство Израиль закупает вакцину от сезонного гриппа в больших объемах. Для того чтобы избежать повышенной нагрузки на систему здравоохранения в период сезонной вспышки ОРВИ и гриппа, которая может совпасть с пандемией коронавируса, возможно, следует сделать прививку от гриппа обязательной.

«Единственное, что может действительно помочь с сезонным гриппом, — это прививки. Государство закупает их сейчас в значительно большем объеме, и тут будет важно, возможно, в приказном порядке обязать людей сделать эти прививки», — сказал Хошен в интервью РИА Новости.

Специалист пояснил, что симптомы обычных респираторных сезонных заболеваний и гриппа очень похожи на симптомы COVID-19. Пока не будет произведена микробиологическая проверка, будет крайне сложно определить разницу. Все это может создать трудности для сортировки больных и перегрузит и без того загруженную систему здравоохранения.