Сеул, , 07:39 — REGNUM В Южной Корее выявили за прошедшие сутки 39 случаев заражения коронавирусом нового типа, сообщает южнокорейский центр по контролю и профилактике заболеваний.

Отмечается, что среди них 28 случаев — завозные. При этом впервые за три прошедших дня число выявленных случаев COVID-19 за сутки оказалось меньше 60. При этом южнокорейские власти обеспокоены увеличением доли завозных случаев заболевания в общем числе подтвержденных.

Всего с начала пандемии в Южной Корее подтвердили 13 711 случаев заражения коронавирусом нового типа. Также за 17 июля в стране скончался один пациент от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией. Общее число жертв осложнений COVID-19 в Южной Корее достигло 294 человек.