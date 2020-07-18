Красноярск, , 08:04 — REGNUM Уже в четвёртый раз — теперь на месяц, до 19 августа — продлил арест бывшего руководителя красноярского регионального отделения Пенсионного фонда России (ПФР) Дениса Майбороды суд Железнодорожного района Красноярска. Об этом 17 июля сообщает пресс-служба краевого суда.

Решение о продлении ареста ещё на один месяц было принято на заседании суда, состоявшегося 16 июля. Теперь Майбороде придётся оставаться под стражей фактически до конца лета — до 19 августа.

Отметим, что Майборода с момента задержания в январе проведёт под стражей уже семь месяцев.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 января в Красноярском крае был задержан управляющий региональным отделением Пенсионного фонда России Денис Майборода. По версии следствия, с декабря 2017 по февраль 2018 года глава отделения ПФР вместе со своим заместителем получил через посредника взятку.

31 января Красноярский краевой суд отказал в просьбе выпустить подозреваемого из СИЗО «по состоянию здоровья». 18 февраля его арест впервые был продлён на два месяца, до 19 апреля.

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