Тегеран, , 08:50 — REGNUM 17 июля пресс-секретарь министерства здравоохранения Ирана Сима Садат Лари заявила, что в стране по меньшей мере 183 человека умерли от коронавирусной инфекции (COVID-19) за последние 24 часа, в результате чего общее число погибших достигло 13 791 человека. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Лари отметила, что из 269 440 человек, заражённых смертельным вирусом, выздоровели и выписались из больниц 232 873 человека. По её словам, за последние сутки было выявлено 2379 новых случаев заражения.

Пресс-секретарь далее заявила, что 3509 человек в настоящий момент находятся в критическом состоянии и проходят лечение отделениях интенсивной терапии.

Вспышка опасного вируса (COVID-19) уже несколько месяцев поражает мир, требуя коллективной кампании международного сообщества по пресечению угрозы, которую представляет для человечества эта пандемия.