Канберра, , 06:04 — REGNUM Заседание австралийского парламента, запланированное на начало августа, может быть перенесено на более поздний срок в связи с ростом числа зараженных коронавирусом нового типа, заявил премьер-министр Австралии Скотт Моррисон, сообщает Reuters.

«Правительство не может подвергать риску парламентариев, их аппарат, персонал вне парламента и общество», — заявил он.

Моррисон подчеркнул, что по этому вопросу он проводил консультацию с экспертами в области медицины. По результатам консультаций он предложил перенести заседание парламента с 4 на 24 августа.

Как сообщало ИА REGNUM, в период с 16 на 17 июля в Австралии выявили 438 случаев заражения коронавирусом нового типа. Всего в стране подтвердили 11 233 случая COVID-19 с начала пандемии.

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