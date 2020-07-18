Тегеран, , 09:15 — REGNUM 17 июля иранский Корпус Стражей Исламской революции (КСИР) объявил, что на северо-востоке Ирана арестован ряд контрреволюционных марионеточных элементов, стремящихся к насилию в стране. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

«Арестованные элементы были связаны с антииранскими группировками и стремились побудить граждан посредством публикации контрреволюционных призывов протестовать на улицах», — сообщает КСИР.

Ранее Корпус Стражей Исламской революции Ирана (КСИР) ликвидировал террористическую группу террористической организации Моджахедин-э-хальк (МКО) в Ширазе (провинция Фарс). Как сообщалось, террористы МКО, проникшие в провинцию Фарс, были арестованы до того, как они смогли осуществить какой-либо террористический акт или операцию.

Силы КСИР внимательно следят за передвижениями террористических группировок и борются с ними, чтобы помешать им достичь своих коварных целей.