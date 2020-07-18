Богота, , 06:01 — REGNUM На территории Колумбии зарегистрировано 182 140 подтвержденных случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2, причем за сутки этот показатель вырос на рекордные 8 934. Об этом 17 июля сообщается на странице в Twitter колумбийского минздрава.

Кроме того, за истекшие 24 часа в стране зафиксировали 256 смертей от осложнений при COVID-19. Всего в стране подтверждено 6 288 летальных исходов при данном заболевании.

При этом количество вылеченных пациентов составило 80 637. С начала пандемии в Колумбии на коронавирус было проверено 1 159 562 проб.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 июля стало известно, что в Колумбии среди представителей коренных народностей выявили около 2,5 тысячи фактов заболевания COVID-19.

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