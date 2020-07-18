Тегеран, , 08:56 — REGNUM 16 июля поздно вечером авиакомпания Emirates Airline объявила, что возобновит полеты в иранскую столицу Тегеран с 17 июля. Об этом сообщило иранское агентство IRNA 17 июля.

«Emirates возобновит полеты в Тегеран (с 17 июля), Гуанчжоу (с 25 июля), Аддис-Абебу (с 1 августа) и Осло (с 4 августа), охватив пассажирскую сеть на 62 направления в августе», — написала авиакомпания Emirates в своем официальном Twitter-аккаунте.

«Это приведет к тому, что в августе пассажирская сеть авиакомпании достигнет 62 пунктов назначения, предлагая клиентам по всему миру более удобные соединения с Дубаем», — отмечает в своём заявлении авиакомпания Emirates.

Согласно сообщению, все рейсы будут осуществляться самолетами Boeing 777−300ER. Билеты можно будет забронировать на сайте emirates.com или через турагентов.

На прошлой неделе авиакомпания также заявила, что пассажиры из 10 стран, включая Иран, которые намерены осуществлять рейсы, должны иметь при себе медицинскую справку о здоровье.

Авиакомпания Emirates Airline приостановила все полеты 25 марта в рамках борьбы с распространением пандемии коронавирусной инфекции (COVID-19).