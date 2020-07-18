Москва, , 05:29 — REGNUM В субботу, 18 июля, в Москве будет облачно с прояснениями, местами кратковременный дождь, утром местами туман. Температура воздуха +20… +22 °С. Об этом сообщает Гидрометцентр.

В ночь на 19 июля в Москве будет переменная облачность, преимущественно без осадков. Температура воздуха +12… +14 °С.

Ветер северо-западный, северный 3−10 м/с. Атмосферное давление 749 мм рт. ст.

В Подмосковье температура воздуха ожидается в интервале +17… +22 °С днём и +9… +14 °С ночью.

В воскресенье, 19 июля, днём в столице ожидается +21… +23 °С. По области +18… +23 °С. Ночью в регионе ожидается +10… +15 °С. Кратковременный дождь, местами грозы.