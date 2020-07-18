Москва, , 05:26 — REGNUM Заболеваемость острыми кишечными инфекциями в России в период введения ограничений из-за коронавируса снизилась в три раза относительно среднемноголетнего уровня, сообщили 18 июля в пресс-службе Роспотребнадзора.

«Если за второй квартал 2019 года было зафиксировано 120 случаев острых кишечных инфекций на 100 тыс. населения, то в 2020 за тот же период 40 случаев на 100 тыс. населения», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в большинстве случаев к заболеваемости приводят нарушение технологии приготовления блюд, несоблюдение правил личной гигиены в процессе приготовления блюд, неправильное хранение продуктов. В связи с этим лучшей профилактикой в ведомстве называли поддержание в чистоте рук, посуды, а также приготовление пищи с соблюдением всех санитарных норм.

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