Кейптаун, , 05:23 — REGNUM В Южно-Африканской республике за прошедшие сутки выявили 13 373 новых случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2, сообщил глава минздрава ЮАР Звели Мхизе в ходе брифинга.

Таким образом общее количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа в стране выросло до 337 594. Также за минувшие сутки в ЮАР скончались 135 пациентов от болезней, вызванных COVID-19. Всего в республике от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, умерли 4804 человека.

Наиболее серьезный очаг эпидемии в настоящее время находится в провинции Гаутенг, на него приходится около трети всех случаев по стране. Только за 17 июля там выявили 5513 случаев COVID-19.

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