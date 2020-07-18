Лима, , 05:14 — REGNUM Общее число подтвержденных случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2 в Перу увеличилось до 345 537, включая новые — 3 951. Об этом 17 июля сообщается на сайте перуанского минздрава.

За сутки в стране зафиксировано 184 летальных исхода от осложнений при заболевании COVID-19. Всего по этой причине в Перу погибло 12 799 пациентов.

Кроме того, с начала пандемии в республике от коронавирусной инфекции излечились 233 982 человека и было проведено 2 023 996 анализов на SARS-CoV-2.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 июля, по данным американского университета Джонса Хопкинса, в мире количество выявленных случаев заражения SARS-CoV-2 превысило 14 млн.

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