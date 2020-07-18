Москва, , 05:00 — REGNUM Видеозапись внезапной проверки боеготовности вооруженных сил по приказу верховного главнокомандующего ВС России Владимира Путина опубликовала 17 июля пресс-служба Минобороны РФ на своём канале в YouTube.

«Привлекаемые к внезапной проверке боевой готовности войска (силы) приступили к выполнению комплекса мероприятий приведения в высшей степени боевой готовности и выходу в назначенные районы», — говорится в подписи к видео.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в масштабной проверке принимают участие 150 тысяч военнослужащих сразу нескольких округов и флотов. Всего задействовано более 26 тысяч единиц техники, 400 боевых самолетов и 106 кораблей.

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