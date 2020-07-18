Москва, , 04:37 — REGNUM Лесопожарные службы за сутки ликвидировали в России 113 природных пожаров на территории около 9,2 тыс. га, сообщили 18 июля в пресс-службе Авиалесоохраны.

К концу для в России оставались действующими 193 лесных пожара на площади 41,9 тыс. га. Самые сильные пожары сейчас регистрируются в Югре, там горит более 13 тыс. га. Леса на территории свыше 8 тыс. га охвачены огнем в Амурской области, около 6,5 тыс. га — в Иркутской.

Отмечается, что борьбу с пожарами ведут в общей сложности более 5,5 тыс. человек, задействовано 894 единицы техники. Обстановку в лесах с воздуха мониторят 66 воздушных судов, 39 участвуют в тушении.

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