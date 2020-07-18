Бразилиа, , 04:31 — REGNUM Специалисты бразильского общества инфекционных заболеваний (SBI) призвали министерство здравоохранения Бразилии отказаться от использования противомалярийного препарата гидроксихлорохин при лечении заболевания COVID-19, 17 июля сообщается на странице организации в Facebook.

Ученые отметили, что данное лекарство неэффективно для борьбы с коронавирусной инфекцией и может вызывать побочные эффекты.

При этом президент Бразилии Жаир Болсонару, который заболел COVID-19, принимает для лечения гидроксихлорохин и считает, что препарат действует.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 июня Всемирная организация здравоохранения отказалась от испытаний препарата гидроксихлорохина в качестве лекарственного средства для борьбы с коронавирусной инфекцией.

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