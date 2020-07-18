Вашингтон, , 04:24 — REGNUM В США впервые с начала пандемии выявили более 70 тысяч случаев заражения коронавирусом нового типа за сутки, сообщает Университет Джонса Хопкинса.

По его данным, за 17 июля в Соединенных Штатах подтвердили около 77 тысяч новых случаев инфицирования SARS-CoV-2. Также за минувшие сутки скончались более 900 пациентов от осложнений COVID-19. Такая смертность от коронавирусной инфекции в США зафиксирована впервые с начала июня.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 июля президент США Дональд Трамп заявил, что не намерен обязывать всех американцев носить медицинские маски. По его мнению, ношение масок не поможет избавиться от угрозы распространения коронавируса нового типа. Трамп считает, что решение должны принимать граждане самостоятельно.

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