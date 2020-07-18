Мехико, , 04:04 — REGNUM 331 298 случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2 подтверждено в Мексике, заявил заместитель министра здравоохранения страны Уго Лопес-Гатель 17 июля в ходе брифинга.

Днем ранее сообщалось о 324 041 факте инфицирования SARS-CoV-2.

Замминистра отметил, что 208 436 заразившихся уже выздоровели и выписаны из больниц. Кроме того, за сутки в Мексике от осложнений связанных с заболеванием COVID-19 погибло 736 пациентов, а сначала пандемии — 38 310 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 июля Мексика и США продлили еще на месяц запрет на пересечение совместной сухопутной границы из-за ситуации с коронавирусной инфекцией.

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