Вашингтон, , 03:46 — REGNUM Общее количество подтверждённых случаев заражения SARS-CoV-2 в мире превысило 14 млн. Об этом сообщается на сайте американского университета Джонса Хопкинса.

По данным университета на 3:30 мск 18 июля, число выявленных случаев заражения новым коронавирусом в мире достигло 14 037 021.

Также 600 665 пациентов скончались от осложнений, связанных с заболеванием COVID-19.

Печальное лидерство по числу выявленных заражений коронавирусом SARS-CoV-2 продолжают сохранять США (2 046 328). На втором месте Бразилия (2 046 328), на третьем — Индия (1 003 832).

Как сообщало ИА REGNUM, 17 июля Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила, что в мире за последние сутки зафиксировано 237 743 новых случая заражения коронавирусом, что является рекордным показателем за весь период с начала пандемии.

Читайте ранее в этом сюжете: ВОЗ зафиксировала рекордное число новых случаев заражения SARS-CoV-2