Буэнос-Айрес, , 03:28 — REGNUM Правительство Аргентины решило продлить режим карантина в стране до 2 августа из-за роста числа зараженных коронавирусом, заявил аргентинский президент Альберто Фернандес в ходе обращения по телевидению.

«В период с 18 июля по 2 августа мы попытаемся вернуться к нормальной жизни в этом новом мире, в мире, который требует других мер предосторожности. И мы будет делать это постепенно», — заявил он.

Фернандес подчеркнул, что карантин помог замедлить рост числа случаев COVID-19, однако ситуация до сих пор остается тревожной.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 июля в Аргентине был зафиксирован рекордный с начала пандемии рост числа зараженных коронавирусом нового типа. Тогда за одни сутки подтвердили наличие SARS-CoV-2 у 4250 человек. В связи с этим аргентинские власти призвали жителей тщательней соблюдать все санитарные меры.

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