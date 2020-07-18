Вашингтон, , 03:23 — REGNUM Идею советовать всем гражданам США носить защитные маски для борьбы с пандемией коронавируса отверг американский президент Дональд Трамп. Об этом он 17 июля завил в интервью телеканалу Fox News.

Глава государства считает, что использование масок не поможет полностью избавиться от угрозы. По его словам, граждане сами должны принимать решения по данном вопросу.

Дональд Трамп «Нет, я хочу, чтобы люди имели определенную свободу. Я не верю в это, нет. Я не согласен с инициативой, что, если все будут использовать маски, то все пройдет».

При этом президент все-таки отметил пользу от данных защитных средств.

«Как вам известно, маски также вызывают проблемы. Однако я в маски верю. Я полагаю, что маски — это хорошо», — сказал американский лидер.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 июля в ходе посещения военного госпиталя Walter Reed Дональд Трамп впервые появился на публике с медицинской маской на лице.

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