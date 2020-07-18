Вашингтон, 18 июля 2020, 03:23 — REGNUM Идею советовать всем гражданам США носить защитные маски для борьбы с пандемией коронавируса отверг американский президент Дональд Трамп. Об этом он 17 июля завил в интервью телеканалу Fox News.
Глава государства считает, что использование масок не поможет полностью избавиться от угрозы. По его словам, граждане сами должны принимать решения по данном вопросу.
При этом президент все-таки отметил пользу от данных защитных средств.
«Как вам известно, маски также вызывают проблемы. Однако я в маски верю. Я полагаю, что маски — это хорошо», — сказал американский лидер.
Как сообщало ИА REGNUM, 11 июля в ходе посещения военного госпиталя Walter Reed Дональд Трамп впервые появился на публике с медицинской маской на лице.
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