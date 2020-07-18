Сантьяго, , 02:28 — REGNUM В Чили за прошедшие сутки выявили 2840 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает пресс-служба чилийского минздрава.

Таким образом общее количество подтвержденных случаев инфицирования SARS-CoV-2 на территории страны достигло 326 539. Также за 17 июля в Чили скончались 98 пациентов от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией. Всего с начала пандемии жертвами COVID-19 в стране стали 8347 человек.

В настоящее время в Чили 1796 пациентов находятся в реанимации. Из них 1502 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. Среди них — 327 пациентов в критическом состоянии.