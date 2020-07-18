Красноярск, , 03:06 — REGNUM В субботу, 18 июля, в Красноярске будет переменная облачность, без осадков, температура воздуха +20… +22 °С. Об этом сообщает Гидрометцентр.

В 6:10 на Театральной площади было +10 °C.

Ночью с 18 на 19 июля ожидается до +10 °C.

Скорость северо-восточного ветра 3−8 м/с. Давление — 737 мм рт. ст.

В воскресенье, 19 июля, в Красноярске до +24 °C днём и до +13 °C ночью.

В понедельник, 20 июля, в Красноярске ожидается до +27 °C днём. Ночью до +16 °C.

До конца недели в Красноярске ожидается малооблачная погода, без осадков.