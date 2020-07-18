Вашингтон, , 03:06 — REGNUM В США в тюрьме в городе Терре-Хот (штат Индиана) путём смертельной инъекции привели в исполнение смертный приговор 52-летнему Дастину Ли Хонкену, который 15 лет назад был осужден на федеральном уровне. Об этом 17 июля сообщает агентство Associated Press.

Это третья за неделю казнь преступников, осужденных в США на федеральном уровне, после 17 лет действия в стране неофициального моратория из-за того, что в 2003 году не удалось согласовать правила применения смертельных инъекций.

Напомним, Хонкен был осужден в 2005 году за убийство пяти человек, в том числе двух девочек в возрасте 6 и 10 лет, а также за создание преступной сети по производству и распространению метамфетамина. Ранее, 14 июля, в той же тюрьме казнили Дэниела Льюиса Ли — первого осужденного на федеральном уровне, чей приговор был приведён в исполнение за последние 17 лет. Решение об откладывании казни, первоначально намеченной на 10 июля, было принято судьей после того, как семья трёх жертв Ли — Уильяма и Нэнси Мюллер и их восьмилетней дочери Сары — сообщила, что пандемия коронавируса не позволит им присутствовать при казни.

В США высшая мера наказания продолжала применяться на уровне штатов.

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