Богота, , 02:04 — REGNUM Среди представителей коренного населения Колумбии выявлено приблизительно 2,5 тысячи случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2, 17 июля сообщается на сайте Национальной организации коренных народов республики.

Также от осложнений при заболевании COVID-19 погибло около 90 человек из данной группы жителей. Еще 1 330 заболевших уже излечились.

Коме того, отмечается, что в настоящее время угроза заражения нависла над почти 400 тысяч семей, представляющих коренные народности.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным за 16 июля в Колумбии подтверждено 173 206 случаев заражения SARS-CoV-2.

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