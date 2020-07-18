Вашингтон, , 01:39 — REGNUM Расследование причин возникновения пожара на борту десантного корабля Bonhomme Richard инициировало командование Военно-морских сил США. Об этом заявил глава Пентагона Марк Эспер, 17 июля сообщается на его странице в Twitter.

Он отметил, что председатель Комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерал Марк Милли в настоящее время находится на месте инцидента. Министр также добавил, что штаб ВМС уже распорядился усилить отработку навыков борьбы с пожарами на борту на других военных кораблей.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 июля в порту Сан-Диего в штате Калифорния загорелся десантный корабль Bonhomme Richard. Пожар удалось потушить лишь спустя четыре дня. В ходе инцидента пострадало не менее 63 человек.

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