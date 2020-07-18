Тирана, , 01:56 — REGNUM В министерстве здравоохранения Албании 17 июля сообщили о том, что за последние сутки в результате обследования 431 человека в стране было выявлено 55 новых случаев заражения коронавирусом. При этом ещё 77 человек были признаны излечившимися. Об этом сообщает албанское новостное агентство Telegrafi.

Всего в Албании было выявлено 3906 случаев заражения коронавирусом. 2214 человек уже излечились от COVID-19. Лечение проходят 1585 человек. Число активных случаев заражения и пациентов в тяжелом состоянии продолжает увеличиваться. На стационарном лечении находятся 106 пациентов, из 9 проходят интенсивную терапию и один подключен к аппарату ИВЛ. 107 пациентов скончались от осложнений, вызванных COVID-19, из них трое— за последние сутки.

Журналисты отмечают, что способность властей и жителей страны к соблюдению строгих мер уже исчерпана. Страна ждет притока туристов, который поможет хоть как-то смягчить экономический кризис в стране. Тем не менее большинство европейских стран включили Албанию в список стран, нежелательных для посещения. Туристические агентства вынуждены вернуть средства клиентам, отказавшихся от их услуг и уходят в убыток: по сравнению с прошлым годом уровень доходов от туризма составляет всего 1%.

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