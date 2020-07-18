Приштина, , 01:29 — REGNUM В Национальном институте общественного здравоохранения Косово 17 июля сообщили, что за сутки в результате обследования 459 образцов в крае было выявлено 103 новых случая заражения коронавирусом. 95 человек были признаны излечившимися. Эти результаты можно назвать позитивным по сравнению с высокими результатами последних дней, а потому в минздраве Косово 15 июля заявили, что эпидемиологическая ситуация в крае начинает приходить в норму.

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, всего в Косово зафиксировано 5472 случая заражения коронавирусом. 124 человека умерли от осложнений, вызванных COVID-19. 2640 пациентов уже здоровы. Лечение проходит 2708 человек.

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По мере того, как эпидемиологическая ситуация ухудшается, оппозиция все активнее критикует антикоронавирусную политику правительстваАвдуллы Хоти. Тем временем в понедельник 13 июля вступил в силу новый пакет ограничительных мер: в числе прочего, на территории Косово прекращена работа детских садов.

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