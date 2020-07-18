Скопье, , 01:15 — REGNUM В министерстве здравоохранения Северной Македонии 17 июля сообщили о том, что за последние сутки в результате обследования 1612 человек было выявлено 164 новых случая заражения коронавирусом. При этом 74 человек были признаны излечившимися.

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi Maqedoni, с начала эпидемии в стране было выявлено 8786 случая заражения, 404 человека скончались от осложнений, вызванных COVID-19. За 17 июля в стране скончались пять пациентов. 4681 пациент уже излечился.

Наблюдается тенденция к переходу эпидемии на стадию плато — число активных случаев заражения начало снижаться, при этом число выздоравливающих возросло.

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