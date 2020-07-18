Белград, , 01:07 — REGNUM В кризисном штабе по управлению ситуации с коронавирусом в Сербии 17 июля сообщили о том, что за сутки в результате обследования 9910 человек в стране было выявлено 392 новых случая заражения. С начала эпидемии в Сербии выявлено 20 109 случаев заражения.

Как сообщает албанское новостное агентство Lapsi, число жертв среди пациентов с COVID-19 17 июля увеличилось ещё на десять и теперь составляет 452.

Министр здравоохранения Сербии Златибор Лончар заявил, что среди медицинских работников выявлено уже 649 случая заражения коронавирусом.

По словам Лончара, ключевой проблемой с коронавирусом станет ожидаемый рост числа заразившихся вследствие протестов. Политик сообщил, что некоторые пациенты с коронавирусом признавались в участии в протестах.

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