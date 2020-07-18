Рабат, , 00:59 — REGNUM В Марокко за прошедшие сутки выявили 181 случай заражения коронавирусом нового типа, заявила глава департамента по эпидемиологии марокканского минздрава в ходе брифинга.

Сообщается, что число зараженных SARS-CoV-2 на территории королевства выросло до 16 726. Также за 17 июля в стране скончался один пациент с коронавирусной инфекцией. Всего жертвами осложнений COVID-19 в Марокко стали 264 человека.

С начала пандемии от болезни уже вылечились 14 360 пациентов, их выписали из медучреждений. В минздраве Марокко отметили, что процент выздоровевших составляет около 86% от общего числа зараженных.