Бразилиа, , 00:49 — REGNUM Число выявленных случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2 в Бразилии увеличилось на 34 177 и составило 2 046 328. Об этом 17 июля сообщается на сайте бразильского министерства здравоохранения.

При этом 1 321 036 человек уже выздоровели. Также за сутки в Бразилии от осложнений при COVID-19 скончались 1 163 пациента. Всего в стране зарегистрировано 77 851 смертей от последствий данного заболевания.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 июля руководитель программы Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан заявил, что Бразилия вышла на плато по коронавирусу.

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