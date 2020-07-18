Москва, , 00:50 — REGNUM В Москве за сутки скончались 14 пациентов с новой коронавирусной инфекцией. Об этом 18 июля сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.

«В Москве скончались 14 пациентов, у которых был подтверждён диагноз «пневмония» и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию», — говорится в сообщении штаба.

Согласно последним данным, за всё время пандемии в Москве скончались 4285 человек, у которых был подтвержден COVID-19.

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве за неделю число новых случаев COVID-19, выявленных при помощи исследований, сократилось на 10%. Общее число случаев заражения коронавирусом в столице составляет 232 376.

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