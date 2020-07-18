Вашингтон, , 00:38 — REGNUM Прогноз, согласно которому экономика США сократиться на 6,6% по итогам 2020 года, составили специалисты Международного валютного фонда (МВФ), 17 июля сообщается на сайте финансовой организации.

При этом, по оценкам экспертов МВФ, в 2021 году американская экономика должна продемонстрировать рост в 3,9%. Причиной резкого спада называются карантинные мероприятия в связи с пандемией коронавируса.

В докладе фонда отмечается, что ситуация с распространением коронавирусной инфекцией в США привела к тому, что почти 15 млн американских граждан остались без работы, а субъекты малого и среднего бизнеса испытывают стресс, последствия которого трудно предугадать.

В МВФ подчеркнули, что к отмене ограничений в стране нужно подходить с особой осторожностью, оценивая как экономические издержки, так и динамику распространения коронавируса.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 июля МВФ обнародовало прогноз о том, что по итогам 2020 года экономический спад в ЕС должен составить 9,3%.

Читайте ранее в этом сюжете: «Хронический оптимизм» — в РФ раскритиковали прогнозы МВФ о будущем ЕС