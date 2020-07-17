Кейптаун, 17 июля 2020, 23:59 — REGNUM За сутки в Южно-Африканской республике подтверждены 13 373 случая заражения коронавирусом, 17 июля сообщило Министерство здравоохранения ЮАР.
Согласно отчету министерства, общее число случаев COVID-19 в ЮАР составляет уже 337 594. Погибли от заболевания 4804 человека. 178 183 пациента считаются вылеченными.
Суточный прирост случаев COVID-19 в ЮАР снова приблизился к рекордному уровню. Максимум пока составляет прирост 9 июля, когда в стране были подтверждены 13 674 случая коронавирусной инфекции за 24 часа.
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