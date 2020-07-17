Балтимор, США, , 23:49 — REGNUM Подтвержденное число случаев COVID-19 в мире составляет уже 13 921 699, погибли от заболевания с начала эпидемии 593 072 человека, 17 июля сообщает Университет Джонса Хопкинса.

Согласно последнему отчету мониторингового центра университета, наибольшее число случаев и смертей от COVID-19 подтверждено в США — 3 622 709 и 138 910 соответственно. На втором месте по числу подтвержденных случаев заражения и смертей находится Бразилия (2 012 151 и 76 688).

Третье место по числу выявленных случаев коронавирусной инфекции — за Индией (1 003 832). По числу жертв заболевания на третьем месте Великобритания, где с начала эпидемии зафиксированы 45 318 смертей от COVID-19.

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