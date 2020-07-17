Кишинёв, , 23:47 — REGNUM Количество подтверждённых случаев заражения вирусом SARS-CoV-2 в Молдавии достигло 20 494, причём 230 выявлено за последние сутки, сообщили 17 июля в минздраве страны.

В республике за сутки умерли девять пациентов с диагнозом COVID-19, поэтому общее количество летальных исходов достигло 675. Сейчас лечатся 5906 человек.

Летальность среди пациентов с COVID-19 в Молдавии составляет 3,29%. За месяц в республике добавилось 8240 случаев заражения коронавирусом и 252 летальных исхода.

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