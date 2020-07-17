Вашингтон, , 23:37 — REGNUM Группа энтузиастов при помощи «движка» Unreal Engine воссоздала город Сан-Андреас из игры серии Grand Theft Auto 2004 года. Видео было опубликовано 17 июля на портале Screen Rant.

Команда проекта хотела показать, как могла бы выглядеть классическая игра студии Rockstar Games на консолях нового поколения. В ролике показаны пейзажи Сан-Андреаса, а также различные неигровые персонажи.

Релиз игры Grand Theft Auto: San Andreas состоялся 26 октября 2004 года. Это была пятая по счёту игра франшизы, и третья, выполненная в 3D-формате.

Читайте ранее в этом сюжете: Ошибка многопользовательской игры GTA Online сделала игроков непобедимыми