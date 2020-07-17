Вашингтон, , 22:57 — REGNUM Популярный актёр Генри Кавилл выложил в сеть видео, в котором показал процесс сборки своего нового игрового ПК. Ролик был выложен 16 июля на его странице в Instagram.

Видео длится около пяти минут, однако в действительности Кавилл собирал компьютер в течение двух дней. Стоит отметить, что с момента публикации видео набрало более 3,6 млн просмотров.

https://www.instagram.com/p/CCs-N1Eh2Z5/

В декабре 2019 года Генри Кавилл признался, что он является заядлым геймером. Он сообщил, что выпрос на таких играх, как Delta Force и Half-Life и отметил, что прошёл стратегию Total War: Warhammer 2 шесть раз.

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