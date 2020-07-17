Подгорица, , 22:39 — REGNUM Институт общественного здравоохранения Черногории сообщил, что в стране за сутки обработано 372 теста, их них 59 было позитивных.

Больше всего зараженных в Подгорице, где днем ранее ввели более строгие ограничительные меры, чем на побережье.

В больницах Черногории госпитализирован 141 пациент, 17 из них в тяжелом состоянии.

Также за день зарегистрировано две смерти от осложнений COVID-19. Всего с начала второй волны в июне зафиксировано 19 смертей. Всего активных случаев в стране — 1618.