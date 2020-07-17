Париж, , 22:28 — REGNUM В боях Assassin's Creed Valhalla будет присутствовать элемент, подобный атаке с «рентгеновским» видео в Mortal Kombat. Об этом 17 июля сообщил журнал PC Gamer.

Издание обратило внимание геймеров на конец трейлера игры, который был опубликован 12 июля 2020 года. В какой-то момент Эйвор (главный герой) убивает противника, вонзая ему в грудь клинок, при этом зрители могут видеть в подробностях результат атаки.

Некоторые поклонники франшизы решили, что это лишь часть кинематографического трейлера, однако сейчас выяснилось, что это является элементом игрового процесса Assassin's Creed Valhalla.

Релиз игры запланирован на 19 ноября 2020 года. Ранее разработчики выложили в сеть трейлер, в котором рассказывается о главном герое будущей игры Ubisoft.

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